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Come Vieri con Pazzini. Cosi la Fiorentina prende Thereau, firmerà un contratto di due anni

Il Corriere fiorentino analizza il colpo Cyril Thereau, preso per far da chioccia a Simeone e Babacar. E Giaccherini può arrivare ancora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:07
Come Vieri con Pazzini. Cosi la Fiorentina prende Thereau, firmerà un contratto di due anni -
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Come Vieri con Pazzini ai tempi di Prandelli. Cosi l’arrivo di Thereau, che per Pioli sarà la chioccia da affiancare a Simeone e Babacar. Arriva in viola per 1,5 milioni più 500mila di bonus, firmerà un biennale ed in campionato ha segnato due gol in due partite con l’Udinese. Ma non basta, perché, difficoltà a parte, è sempre aperta la pista che porta a Giaccherini.

 

Corriere fiorentino

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