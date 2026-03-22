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Pazzini: “Inter consapevole dell’importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico”

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Pazzini: “Inter consapevole dell’importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico”

Redazione

22 Marzo · 18:16

Aggiornamento: 22 Marzo 2026 · 18:16

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#FiorentinaInterPazzini

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Il punto di vista di Giampaolo Pazzini sul posticipo in programma tra Fiorentina ed Inter molto importante per entrambe le squadre

Il doppio ex di Fiorentina ed Inter, Giampaolo Pazzini ha parlato del posticipo in programma al Franchi che chiuderà la 30^ giornata di Serie A.
Ecco le parole dell’ex attaccante raccolte ai microfoni di Sportmediaset:

“L’Inter è pienamente consapevole dell’importanza della partita di oggi: un eventuale passo falso farebbe aumentare notevolmente la pressione. La Fiorentina, infatti, è in crescita e rappresenta un avversario ostico; inoltre, a differenza di quanto spesso accaduto in passato, è probabile che la gara non sia particolarmente ricca di gol. I nerazzurri partono con un buon margine nella corsa allo scudetto, ma la sfida del Franchi si configura come un momento chiave, capace di lanciare un segnale forte e forse decisivo alle rivali.”

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