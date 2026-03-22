Pazzini: “Inter consapevole dell’importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico”

Il doppio ex di Fiorentina ed Inter, Giampaolo Pazzini ha parlato del posticipo in programma al Franchi che chiuderà la 30^ giornata di Serie A.

Ecco le parole dell’ex attaccante raccolte ai microfoni di Sportmediaset:

“L’Inter è pienamente consapevole dell’importanza della partita di oggi: un eventuale passo falso farebbe aumentare notevolmente la pressione. La Fiorentina, infatti, è in crescita e rappresenta un avversario ostico; inoltre, a differenza di quanto spesso accaduto in passato, è probabile che la gara non sia particolarmente ricca di gol. I nerazzurri partono con un buon margine nella corsa allo scudetto, ma la sfida del Franchi si configura come un momento chiave, capace di lanciare un segnale forte e forse decisivo alle rivali.”