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Pazzini: "Luca Toni è un amico vero, ma non mi vedo profilico come lui in età avanzata…"

Giampaolo Pazzini, l'ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Verona ha parlato ai microfoni di Dazn:"Luca Toni? È un amico vero, ma non mi vedo prolifico come lui in età avanzata. È complicato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 12:40
Pazzini: "Luca Toni è un amico vero, ma non mi vedo profilico come lui in età avanzata…" - Pazzini
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Giampaolo Pazzini, l'ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Verona ha parlato ai microfoni di Dazn:
"Luca Toni? È un amico vero, ma non mi vedo prolifico come lui in età avanzata. È complicato per chiunque diventare capocannoniere a 38 anni, lui è stato un campione di grandissimo livello".

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