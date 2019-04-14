Pazzini: "Luca Toni è un amico vero, ma non mi vedo profilico come lui in età avanzata…"

Giampaolo Pazzini, l'ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Verona ha parlato ai microfoni di Dazn:"Luca Toni? È un amico vero, ma non mi vedo prolifico come lui in età avanzata. È complicato...

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2019 12:40

Pazzini

Condividi