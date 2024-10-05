Pecchia: "Il Bologna è aggressiva, ha un'identità ben precisa come la Fiorentina degli ultimi anni"

Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna

Non c'è da ritrovarsi, perchè il Parma "la sua identità di gioco", l’ha sempre avuta e mostrata. C'è da mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi e riprendere a viaggiare. Fabio Pecchia ne è ben consapevole così come sa che la gara di domani in casa del Bologna è un derby sentito e importante anche per i tifosi. Le premesse per far bene, a giudicare dal lavoro svolto dopo il ko con il Cagliari, sono buone. "Questa settimana - spiega il tecnico dei crociati - è stata un pò più regolare di quella passata, tutti erano a disposizione per lavorare e lo abbiamo fatto bene, anche dal punto di vista mentale. Credo che la squadra, quando sta in campo e gioca, lo faccia per vincere: anche la reazione delle ultime partite è un aspetto molto positivo".

Partita sentita, avversario complicato, la gara di Bologna presenta un altro grado di difficoltà. "Affrontiamo una squadra da Champions, al di là di chi scenderà in campo. Italiano ha una rosa molto competitiva e vedo una squadra, anche quella vista a Liverpool, che ha coraggio e un’identità precisa, che è molto elastica, con tante rotazioni, aggressiva e con un buon possesso, molto simile a quanto visto negli ultimi anni con la Fiorentina. Noi dobbiamo essere in grado di saper fare, con voglia e attenzione, sia la fase difensiva che soprattutto quella di attacco. Sia noi che loro abbiamo un’identità precisa, domenica mi aspetto dai miei un’interpretazione molto profonda della gara, con capacità di leggere tante situazioni in mezzo al campo".

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