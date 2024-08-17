Pecchia: "Non avrei mai pensato di uscire rammaricato dopo un pareggio con la Fiorentina"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così parlato dopo la sfida contro la Fiorentina terminata 1-1: “Di fronte avevano una squadra che anche con i cambi ha dato fo...

A cura di Redazione Labaroviola 17 agosto 2024 21:10

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