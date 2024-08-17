Pecchia: "Non avrei mai pensato di uscire rammaricato dopo un pareggio con la Fiorentina"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così parlato dopo la sfida contro la Fiorentina terminata 1-1: “Di fronte avevano una squadra che anche con i cambi ha dato fo...
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha così parlato dopo la sfida contro la Fiorentina terminata 1-1: “Di fronte avevano una squadra che anche con i cambi ha dato forza al proprio gioco. Siamo contenti di aver divertito il pubblico presente. Un'ora di qualità da parte nostta poi ci siamo abbassati sì, ma senza rischiare più di tanto. Non avrei mai pensato di uscire dal campo con un grandissimo rammarico”.
Commisso chiama la Fiorentina dopo il Parma: complimenti a Biraghi e alla squadra per non aver mollato
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