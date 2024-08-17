Commisso chiama la Fiorentina dopo il Parma: complimenti a Biraghi e alla squadra per non aver mollato

La Fiorentina non va oltre il pari contro il Parma: 1-1 al Tardini, alla rete di Man ha risposto la perla di Biraghi su calcio di punizione. Al termine della gara, il Presidente Commisso ha parlato co...

La Fiorentina non va oltre il pari contro il Parma: 1-1 al Tardini, alla rete di Man ha risposto la perla di Biraghi su calcio di punizione. Al termine della gara, il Presidente Commisso ha parlato con il Direttore generale Ferrari ed il direttore sportivo Pradè per commentare la partita. Si è complimentato con Biraghi per il gol bellissimo ed ha incoraggiato la squadra perché non ha mollato fino all'ultimo, ora un po' di riposo e poi di nuovo al lavoro per migliorare sempre più. Il Presidente ha anche parlato con il Mister manifestando il grande apprezzamento per il lavoro che si sta facendo ed augurandosi di fare sempre meglio.

BIRAGHI SALVA LA FIORENTINA CON UNA PERLA, FINISCE 1-1 CON IL PARMA. PONGRACIC ESPULSO ALL’83’

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