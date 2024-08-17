Biraghi salva la Fiorentina con una perla, finisce 1-1 con il Parma. Pongracic espulso all'83'

Al 1' ottima trama della Fiorentina, che inizia subito forte. Al 5' subito una doppia occasione per il Parma, prima Mihaila si stacca dalla marcatura di Quarta e va alla conclusione, Terracciano para...

Al 1' ottima trama della Fiorentina, che inizia subito forte. Al 5' subito una doppia occasione per il Parma, prima Mihaila si stacca dalla marcatura di Quarta e va alla conclusione, Terracciano para con i piedi, poi ancora una volta sulla respinta il 28 dei ducali si divora l'1-0. Al 6' Fiorentina insidiosa con un tiro dalla distanza di Mandragora che il portiere ducale spedisce in calcio d'angolo. All'11' bella sponda di Kean per Kouamé che sbaglia la misura del passaggio per Colpani che era tutto solo davanti a Suzuki. Al 13' Terracciano chiude un lancio in profondità prendendo il pallone prima dell'arrivo di Dennis Man. Al 18' Colpani chiuso da Suzuki dopo un'ottima ripartenza della Fiorentina in seguito all'occasione avuta da Bonny. Al 20' buona azione di Kean che prova il tiro a giro sul secondo palo, Suzuki para senza problemi. Al 23' il Parma passa in vantaggio con Dennis Man. Al 25' conclusione debole di Biraghi. Al 28' Parma vicino al raddoppio con Sohm che colpisce la traversa piena ma la palla non varca la linea di porta difesa da Terracciano. Al 42' Kean va alla conclusione ma la palla viene colpita e deviata in angolo da un calciatore del Parma. Al 43' ancora un'occasione sui piedi di Colpani, salva Suzuki.

Al 47' subito un'occasione per il Parma con Bonny, tiro che si spegne tra le mani di Terracciano. Al 56' Colpani prova il tiro dalla distanza, conclusione deviata in corner. Al 59' Kouame dentro per Kean che spara sopra la traversa. Al 67' conclusione di Mandragora, Suzuki risponde presente. Al 70' gran botta dalla distanza di Dodò che non riesce a trovare la porta. Al 75' la Fiorentina acciuffa il pareggio con una punizione splendida di Biraghi, il capitano. All'82' ottima azione personale di Kayode. All'83' la Fiorentina resta in dieci uomini, doppia ammonizione per Pongracic. All'88' Cyprien davanti a Terracciano si divora il gol del 2-1.