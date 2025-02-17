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Salta una panchina in Serie A: il Parma esonera Pecchia dopo la sconfitta contro la Roma

Dopo la sconfitta contro la Roma, il Parma ha deciso di sollevare Fabio Pecchia dall'incarico. I risultati deludenti non hanno convinto il club ducale a proseguire con l'attuale guida tecnica, con sol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2025 15:13
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Dopo la sconfitta contro la Roma, il Parma ha deciso di sollevare Fabio Pecchia dall'incarico. I risultati deludenti non hanno convinto il club ducale a proseguire con l'attuale guida tecnica, con soli 20 punti conquistati in 25 turni di Serie A. Visti i pochi punti ottenuti sotto la sua gestione, il Parma ha deciso di cambiare allenatore nel tentativo di dare una scossa alla squadra e puntare alla salvezza. Al momento i ducali orbitano pericolosamente nella zona retrocessione.

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