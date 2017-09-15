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Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"

Fabio Pecchia, tecnico partenopeo dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona, spendendo alcune parole anche sulla sfida precedente che ha visto crollare gli scalig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 18:47
Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati" -
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Fabio Pecchia, tecnico partenopeo dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona, spendendo alcune parole anche sulla sfida precedente che ha visto crollare gli scaligeri contro la Fiorentina. Ecco le parole dell'allenatore: "Mi dispiace essere sempre al centro di critiche e non cerco consenso, cerco solo di lavorare bene con i miei ragazzi. Con la Fiorentina abbiamo preso uno scivolone e ce ne siamo resi conto. La prestazione è stata brutta e siamo tutti d’accordo, ma non capisco con quali criteri veniamo additati come squadra scarsa. Abbiamo perso per colpa nostra, potevo creare un clima migliore, ma per me perdere 5 a 0 o perdere 2 a 1 non cambia assolutamente nulla perché conta fare punti". A riportarlo è TuttoMercatoWeb...

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