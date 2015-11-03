Labaro Viola

Notizie Vigilia Fiorentina

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."

30 settembre 2017 14:57

Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"

15 settembre 2017 18:47

Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."

08 settembre 2017 13:36

Archivio

Esplora l'archivio di Vigilia

Sett. 13 Sett. 5
Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36