Notizie Vigilia Fiorentina

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."
30 settembre 2017 14:57
Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"
15 settembre 2017 18:47
Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."
08 settembre 2017 13:36
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