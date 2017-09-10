Pecchia: "Ci stiamo affacciando alla Serie A con tanti giovani ma partite come questa sono inaccettabili.."

Al termine di Hellas Verona-Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Fabio Pecchia. Queste le sue parole: "Squadra giovane.ma queste partite..

Dopo la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina, parla ai microfoni di Sky Fabio Pecchia, mister dell'Hellas Verona. Queste le sue parole: "I fischi fanno parte del lavoro, i tifosi volevano giustamente un'altra prestazione. Dopo questa contestazione dobbiamo trarre gli stimoli per offrire al pubblico partite diverse. Qualcosa abbiamo perso per strada ma conosco i miei calciatori e le loro potenzialità. Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare che questo tipo di partite non si possono affrontare in questo modo. Siamo una squadra che si affaccia al campionato di Serie A con tanti giovani, ora dobbiamo ritrovare entusiasmo".