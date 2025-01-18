Man verso la Fiorentina? Pecchia: "In tante squadre i giocatori hanno mal di pancia, lui va gestito"

L'allenatore del Parma Pecchia ha parlato di Dennis Man, giocatore cercato dalla Fiorentina per rinforzare l'attacco

L'allenatore del Parma Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa in vista del match dei Ducali contro il Venezia, che si disputerà domani alle ore 15. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti, toccando anche il tema Dennis Man, giocatore finito nel mirino della Fiorentina per rinforzare l'attacco. Queste le sue parole sul calciatore rumeno, riportate da TMW:

Come sta Man? Lo vede sereno? Quanto può dare al Parma?

"Vale per tutti. Sentivo tante dichiarazioni di altre squadre, c'è picco di mal di pancia dentro gli spogliatoi. Mi appello alla serietà e alla professionalità di ogni giocatore, è fondamentale saper gestire questi momenti. L'impegno di tutti è imprescindibile. Lui ha continuato a lavorare parzialmente, va gestito".

LE PAROLE DI VANOLI

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