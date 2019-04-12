Ecco l'orario della conferenza stampa di Vincenzo Montella
Domani, sabato 13 aprile, alle ore 12:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, ci sarà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 16:01
Domani, sabato 13 aprile, alle ore 12:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, ci sarà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.
Fonte: Violachannel