ACF, sabato a partire dalle 12 conferenza stampa di Commisso e Montella
ACF Fiorentina informa che sabato 2 novembre, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Presidente Rocco Commiss...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 17:31
ACF Fiorentina informa che sabato 2 novembre, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Presidente Rocco Commisso. A seguire, a partire dalle 12:30, ci sarà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella in vista del match con il Parma.
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