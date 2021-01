L’allenatore del Torino, Nicola, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Lo riporta Torinonews.net

Queste le sue parole: “E’ importante che ci sia la consapevolezza della situazione: il Torino deve tirarsi fuori da quest classifica. Dobbiamo salvarci. Invece la Fiorentina è riuscita a fare qualcosa di più, con più continuità. Io sono arrivato sette allenamenti fa però la tecnica e la tattica non sono scindibili dall’emozione. Se l’uomo sta male, il giocatore sta male e viceversa. Noi dobbiamo lavorare su entrambi gli aspetti. N’Koulou? Ho fatto sette allenamenti, devo valutare tutti, devo capire chi sta meglio e chi sta peggio. Però poi c’è gara che non è una amichevole ma una chance da sfruttare. In difesa? Bremer si è allenato bene, se sarà chiamato in causa so di avere un giocatore applicato e convinto, ma vale per lui come per Lyanco e per gli altri difensori. Tranne Izzo che in questa sfida non sarà a disposizione. Baselli? E’ sulla via del recupero”.

