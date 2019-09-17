ACF, domani alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 18 settembre alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazion...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 12:57
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 18 settembre alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres.
Violachannel