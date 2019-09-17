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ACF, domani alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres

ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 18 settembre alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 12:57
ACF, domani alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 18 settembre alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres.

 

 

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