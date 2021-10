Zanetti: “Fiorentina grande squadra, vorranno fare la partita. Maleh? Contento sia in una big”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa in vista di Venezia-Fiorentina in programma per Lunedì 18 Ottobre. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è vicina dall’essere una grande squadra, giocano in modo molto aggressivo e vorranno fare la partita fin da subito. Noi siamo pronti e sappiamo come vorranno giocare, verranno a prenderci alti e lasceranno qualche spazio dietro, noi dobbiamo essere bravi a rimanere sempre in partita mantenendo la mentalità giusta. Siamo in casa nostra e abbiamo bisogno di punti per salvarci, lo stadio sarà esaurito e la nostra gente ci spingerà”.

MALEH “Un brutto effetto. È un giocatore molto forte ed è stato fondamentale nella nostra cavalcata verso la promozione. Mi fa piacere che giochi in una big, di sicuro ci avrebbe fatto molto comodo”

LEGGI ANCHE: