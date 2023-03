Sentite Gasperini: “Quando l’Atalanta era in Europa arrivava comunque terza: non so se sia un fattore”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Empoli, ha parlato anche del fatto che non avere le coppe da giocare potrebbe essere un fattore.

Le dirette concorrenti hanno le coppe. Può essere un fattore non averle? “Negli anni in cui avevi le coppe arrivavi terzo in classifica, è veramente difficile dire se può essere o meno un fattore. In linea di massima quando fai le coppe sei più forte, le squadre che fanno le coppe è perché sono più forti. Non so se ci siano analogie con altre, noi comunque ci proviamo, ogni campionato è diverso. Abbiamo tutta la volontà di giocarci le nostre chance.” Lo riporta TMW.

CABRAL PARLA DELL’OBIETTIVO CONFERENCE LEAGUE