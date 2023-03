Cabral: “Questa Fiorentina può vincere la Conference. Ma sappiamo che ci sono formazioni pericolose”

Durante l’intervista concessa a ge.globo, il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, ha parlato anche della sua stagione in maglia Viola, soffermandosi in particolar modo sulla Conference League: “L’esultanza contro il Braga imitando il VAR? Per me il gol era regolare e non ci sono rimasto molto bene quando l’arbitro me l’ha annullato. Da qui è nata la mia esultanza quando ho segnato per la seconda volta. Segnare così tanti gol in Conference è gratificante per me, ne ho fatti sia con la maglia viola che con quella del Basilea. Sono molto felice di questo, anche perché è una competizione europea dove ci sono squadre forti. Per me la Fiorentina può arrivare a sollevare il trofeo, stiamo facendo un buon percorso, ma sappiamo che ci sono diverse formazioni pericolose”.