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Inzaghi: "Tante squadre in corsa per l'Europa, puntiamo alla Champions. La Fiorentina..."

Alla vigilia della prima di Serie A, il tecnico laziale Simone Inzaghi ha stilato una sorta di griglia di partenza del campionato che verrà. Queste le parole in conferenza stampa dell'ex attaccante: "...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 19:13
Inzaghi: "Tante squadre in corsa per l'Europa, puntiamo alla Champions. La Fiorentina..." - PALERMO, ITALY - APRIL 10: Head coach Simone Inzaghi of Lazio looks on during the Serie A match between US Citta di Palermo and SS Lazio at Stadio Renzo Barbera on April 10, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
PALERMO, ITALY - APRIL 10: Head coach Simone Inzaghi of Lazio looks on during the Serie A match between US Citta di Palermo and SS Lazio at Stadio Renzo Barbera on April 10, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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Alla vigilia della prima di Serie A, il tecnico laziale Simone Inzaghi ha stilato una sorta di griglia di partenza del campionato che verrà. Queste le parole in conferenza stampa dell'ex attaccante: "La speranza è quella di centrare la qualificazione in Champions, ma quest'anno le milanesi hanno investito tantissimo, ci sono le solite tre dello scorso anno, c'è l'Atalanta, ma ci sono anche Torino e Fiorentina. Non sono d'accordo con chi dice che la Lazio è da decimo-undicesimo posto, ma è ancora presto allo stesso tempo per dire che siamo da terzo o quarto posto".

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