Inzaghi: "Tante squadre in corsa per l'Europa, puntiamo alla Champions. La Fiorentina..."

Alla vigilia della prima di Serie A, il tecnico laziale Simone Inzaghi ha stilato una sorta di griglia di partenza del campionato che verrà. Queste le parole in conferenza stampa dell'ex attaccante: "...

Alla vigilia della prima di Serie A, il tecnico laziale Simone Inzaghi ha stilato una sorta di griglia di partenza del campionato che verrà. Queste le parole in conferenza stampa dell'ex attaccante: "La speranza è quella di centrare la qualificazione in Champions, ma quest'anno le milanesi hanno investito tantissimo, ci sono le solite tre dello scorso anno, c'è l'Atalanta, ma ci sono anche Torino e Fiorentina. Non sono d'accordo con chi dice che la Lazio è da decimo-undicesimo posto, ma è ancora presto allo stesso tempo per dire che siamo da terzo o quarto posto".