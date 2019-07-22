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Ranieri: "Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé americana"

Luca Ranieri, il difensore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa: "Ho avuto la possibilità di poter fare diversi ruoli, mi trovo molto bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 21:13
Ranieri: "Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé americana" -
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Luca Ranieri, il difensore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa: "Ho avuto la possibilità di poter fare diversi ruoli, mi trovo molto bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro, non ho preferenze specifiche. Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé decideremo la cosa migliore da fare. Giocare con l’Arsenal? Sono state delle sensazioni molto piacevoli, è stata la mia prima vera grande gara contro un top club. Ho avuto delle belle impressioni . La festa a New York? Per me è la prima volta che vengo in America, ci sono città bellissime, mi sto trovando molto bene".

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