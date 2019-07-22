Ranieri: "Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé americana"

Luca Ranieri, il difensore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa: "Ho avuto la possibilità di poter fare diversi ruoli, mi trovo molto bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro...

Luca Ranieri, il difensore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa: "Ho avuto la possibilità di poter fare diversi ruoli, mi trovo molto bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro, non ho preferenze specifiche. Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé decideremo la cosa migliore da fare. Giocare con l’Arsenal? Sono state delle sensazioni molto piacevoli, è stata la mia prima vera grande gara contro un top club. Ho avuto delle belle impressioni . La festa a New York? Per me è la prima volta che vengo in America, ci sono città bellissime, mi sto trovando molto bene".