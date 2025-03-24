Zazzaroni: "Con Kean la certezza di avere un centravanti che la Juve ha ceduto a 13 milioni più bonus"

Il giornalista Ivan Zazzaroni, dopo il pareggio e l'eliminazione dell'Italia dalla Nations League contro la Germania, con la brillante doppietta di Kean, ha pubblicato su Instagram un commento sulla p...

Il giornalista Ivan Zazzaroni, dopo il pareggio e l'eliminazione dell'Italia dalla Nations League contro la Germania, con la brillante doppietta di Kean, ha pubblicato su Instagram un commento sulla prestazione degli Azzurri. Queste le sue parole:

"Partita ingiudicabile: la Germania era comunque alla nostra portata, nel secondo tempo Nagelsmann ci ha dato una bella mano togliendo sul 3-0 Goretzka, Stiller e Sané, i migliori. Marciniak ci ha invece negato un rigore sul 3-2. Di buono conserviamo la reazione a risultato compromesso. E la certezza di avere un centravanti, Moise Kean. Che la Juve ha ceduto per 13 milioni più 6 di bonus"