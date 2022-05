Periodo nero per Vlahovic: out dai convocati della Serbia. Da Belgrado la spiegazione: “È infortunato”

Dusan Vlahovic è stato escluso dalla lista dei convocati della Serbia. Il ct Dragan Stojkovic non lo ha confermato per le sfide di Nations League con Norvegia, Svezia e, per due volte, Slovenia. Il centravanti della Juventus era stato inizialmente inserito nel primo elenco di calciatori chiamati in nazionale, ma stando a quanto riferito da Novosti sarebbe stato tagliato a causa di un problema fisico. Confermati, invece, i tre difensori della Fiorentina: Milenkovic, Nastasic e Terzic.

📋 | Селектор Драган Стојковић објавио је коначан списак играча за предстојеће утакмице у Лиги нација. 🔥🦅👊🏻 🇷🇸🆚🇳🇴 | 2. јун, Београд

🇷🇸🆚🇸🇮 | 5. јун, Београд

🇸🇪🆚🇷🇸 | 9. јун, Стокхолм

🇸🇮🆚🇷🇸 | 12. јун, Љубљана