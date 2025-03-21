De Paola: "Kean non mi è piaciuto tantissimo contro la Germania. Vorrei vederlo più cattivo"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione dell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, in Nazionale, nella gara di ieri sera contro la G...

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della prestazione dell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, in Nazionale, nella gara di ieri sera contro la Germania. Queste le sue parole:

“Non mi è piaciuto tantissimo, mi è sembrato troppo leggero e vorrei vederlo più cattivo. Faccio però la tara con quanto abbiamo visto negli anni scorsi, noi subivamo anche la Macedonia del Nord mentre ieri siamo stati forse anche superiori alla Germania, che rimane una delle nazionali più forti dal punto di vista caratteriale. Rispetto alla povertà espressa negli ultimi anni c’è già stato un miglioramento”.