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La Croazia di Pongracic sfida la Francia, L'Equipe sottolinea: "Si giocherà senza goal line technology"

Questa sera la Croazia di Marin Pongracic affronta la Francia allo stadio Poljud. In vista della gara, il quotidiano francese L'Equipe denuncia il caso particolare, che genera certamente scalpore: che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 17:26
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Questa sera la Croazia di Marin Pongracic affronta la Francia allo stadio Poljud. In vista della gara, il quotidiano francese L'Equipe denuncia il caso particolare, che genera certamente scalpore: che la partita si giocherà senza l'ausilio della goal line technology, a causa delle condizioni dello stadio. Questa tecnologia non è obbligatoria nelle partite di Nations League, poiché il suo alto costo rende difficile la sua implementazione in tutti i campi.

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