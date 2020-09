Gaetano Castrovilli torna ad aggregarsi alla Fiorentina e lascia la nazionale. Il giocatore viola è indisponibile anche per la partita contro l’Olanda, dopo essere stato indisponibile per la partita di ieri contro la Bosnia, per questo è stato mandato a casa da Roberto Mancini. Il motivo è fisico, Castrovilli non è al meglio e quindi inutile correre rischi.