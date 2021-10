Arrivano le convocazioni della Nazionale: nessun calciatore della Fiorentina nella lista

Roberto Mancini ha ufficializzato i 23 convocati dell’Italia per la fase finale della Nations League. Figurano nella lista 22 dei 26 Azzurri campioni d’Europa, con l’aggiunta del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. In programma mercoledì sera a San Siro c’è la semifinale contro la Spagna. Fino all’inizio della gara, sarà possibile sostituire in lista un numero illimitato di giocatori in caso di infortunio o di riscontrata positività al Covid. Non figura alcun calciatore della Fiorentina trai convocati. Castrovilli è ancora alle prese con l’infortunio, inevitabile la scelta. Biraghi non convocato. Ecco la lista dei convocati:

