Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano

Tra i positivi anche il telecronista Rimedio, che dovrà essere sostituito per la finale

Foto Alfredo Falcone - LaPresse

09/12/2020 Roma ( Italia)

sportCONI: Cerimonia di Premiazione Concorsi Letterari e Giornalistici

nella foto: Alberto RimedioFoto Alfredo Falcone - LaPresse

December 9, 2020

sportCONI: Award Ceremony for Literary and Journalistic Competitions

In the pic Alberto Rimedio

Ci sono 3 contagiati al Covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio a Coverciano. Tra di loro c’è anche il telecronista Alberto Rimedio, che ha commentato tutte le partite degli azzurri agli europei e che dovrà essere sostituito per la finale di domenica

INTANTO CALLEJON POTREBBE ESSERE RILANCIATO DALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/callejon-e-sempre-voluto-rimanere-alla-fiorentina-pronto-al-rilancio-con-italiano/145456/