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Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano

Tra i positivi anche il telecronista Rimedio, che dovrà essere sostituito per la finale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 13:26
Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano -
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nella foto: Alberto RimedioFoto Alfredo Falcone - LaPresse
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In the pic Alberto Rimedio

Ci sono 3 contagiati al Covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio a Coverciano. Tra di loro c’è anche il telecronista Alberto Rimedio, che ha commentato tutte le partite degli azzurri agli europei e che dovrà essere sostituito per la finale di domenica

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