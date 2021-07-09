Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano
Tra i positivi anche il telecronista Rimedio, che dovrà essere sostituito per la finale
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 13:26
Ci sono 3 contagiati al Covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio a Coverciano. Tra di loro c’è anche il telecronista Alberto Rimedio, che ha commentato tutte le partite degli azzurri agli europei e che dovrà essere sostituito per la finale di domenica
INTANTO CALLEJON POTREBBE ESSERE RILANCIATO DALLA FIORENTINA
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