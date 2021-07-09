Callejon è sempre voluto rimanere alla Fiorentina. Pronto al rilancio con Italiano

Callejon pronto al rilancio

José Maria Callejon, tra Campionato e Coppa Italia ha collezionato circa 676 minuti. Si di lui ci sono dei club spagnoli, ma fin qui José è sempre voluto rimanere a Firenze, si è innamorato della città. La filosofia di Italiano può favorirlo visto il suo ruolo di esterno, e non vuole perdere l'occasione. Lo scrive La Nazione.

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