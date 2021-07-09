CorFio, Fiorentina, due giocatori sono già fuori dai piani di Italiano. Speranze per Maleh e Zurkowski
La Fiorentina deve sfoltire il centrocampo
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 11:44
Tanti sono i giocatori che la Fiorentina ha a centrocampo. Secondo il Corriere Fiorentino, Duncan torna, rientrante dal prestito. Rientrano anche Benassi, Saponara, Maleh e Zurkowski. Benassi e Saponara sembrano avere un destino già segnato. Uno tra Maleh e Zurkowski potrebbe restare.
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