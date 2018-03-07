Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo
Diego Della Valle è arrivato per l'ultimo saluto a Davide Astori. Con lui al centro tecnico di Coverciano anche il figlio.Dopo l'arrivo del patron la società viola è al completo. Sono presenti infatti...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 20:25
Diego Della Valle è arrivato per l'ultimo saluto a Davide Astori. Con lui al centro tecnico di Coverciano anche il figlio.
Dopo l'arrivo del patron la società viola è al completo. Sono presenti infatti anche Salica, Corvino, Vergine, Andrea Della Valle e Cognigni. Molta la commozione per la società viola.