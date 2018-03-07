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Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo

Diego Della Valle è arrivato per l'ultimo saluto a Davide Astori. Con lui al centro tecnico di Coverciano anche il figlio.Dopo l'arrivo del patron la società viola è al completo. Sono presenti infatti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 20:25
Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo -
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Diego Della Valle è arrivato per l'ultimo saluto a Davide Astori. Con lui al centro tecnico di Coverciano anche il figlio.

Dopo l'arrivo del patron la società viola è al completo. Sono presenti infatti anche Salica, Corvino, Vergine, Andrea Della Valle e Cognigni. Molta la commozione per la società viola.

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