Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo

Diego Della Valle è arrivato per l'ultimo saluto a Davide Astori. Con lui al centro tecnico di Coverciano anche il figlio.Dopo l'arrivo del patron la società viola è al completo. Sono presenti infatti...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 20:25

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