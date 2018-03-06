Vietata ogni tipo di ripresa durante il funerale di Davide Astori. La camera ardente nella palestra di Coverciano.

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Niente telecamere né macchine fotografiche: nel rispetto della volontà della famiglia di Davide Astori la Fiorentina comunica che non sarà possibile "in alcun modo" fare ripr...

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - Niente telecamere né macchine fotografiche: nel rispetto della volontà della famiglia di Davide Astori la Fiorentina comunica che non sarà possibile "in alcun modo" fare riprese e foto con smartphone o altri apparecchi elettronici durante i funerali del capitano viola che si terranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze. La Fiorentina e il Comune di Firenze riserveranno, all'esterno della Basilica, un'area agli operatori della comunicazione. Intanto la stessa società viola sta organizzando la camera ardente che sarà allestita domani, dal primo pomeriggio, nella grande palestra di Coverciano, all'interno del centro tecnico federale.