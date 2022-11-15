Mencucci: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina. A Lecce vogliamo ripetere quanto fatto a Firenze"

Sandro Mencucci ha parlato da Coverciano ed ha parlato sia della Fiorentina che del Lecce in cui lavora oggi

Sandro Mencucci, ex amministratore delegato della Fiorentina e fiorentino di nascita, adesso è un dirigente del Lecce al fianco di Corvino, anch'esso nella società salentina. Mencucci oggi è intervenuto a Coverciano alla presentazione del libro sul centro tecnico, queste le sue parole:

"Nel 2002 non avevamo niente per la Fiorentina, grazie a Maurizio Francini abbiamo avuto consigli preziosi per l'inizio della storia viola. A Lecce, che viene definita la Firenze del sud, abbiamo Corvino che è un fiorentino acquisito, gli manca solo l'accento fiorentino, poi abbiamo Marco Baroni che è fiorentino vero, speriamo di ricreare a Lecce quello che abbiamo fatto nella Fiorentina. Mi sarebbe piaciuto rientrare con la nuova proprietà, ma è bene che quando c'è un cambiamento di proprietà ci sia un ricambio di vertici della società, credo sia giusto e naturale cosi"

IL RACCONTO DI CASSANO

https://www.labaroviola.com/cassano-racconta-ho-consigliato-moukoko-a-prade-per-la-fiorentina-mi-ha-detto-che-ci-ha-provato/192617/