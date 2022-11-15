Cassano racconta: "Ho consigliato Moukoko a Pradè per la Fiorentina, mi ha detto che ci ha provato"

Antonio Cassano e Daniele Pradè, i due sono stati insieme nella Roma e sono rimasti molto legati, il racconto di Fantantonio

Nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato e raccontato un retroscena riguarda il baby prodigio del Borussia Dortmund Moukoko, consigliato a Daniele Pradè, che Cassano conosce bene per averlo avuto alla Roma:

"Prima del Covid sono andato a trovare Pradè, gli ho detto di prendere Moukoko, c'era Alberto Aquilani testimone, gli ho detto di andarlo a vedere su You Tube, Aqulani ha detto "andiamo insieme a prenderlo" e Pradè ha detto "Questo è un fenomeno". Quando ha fatto gol in Champions League, ho scritto a Pradè e gli ho detto che aveva fatto gol il giocatore che gli avevo consigliato, mi ha risposto: "Antò, ma secondo te non ci ho provato?" pare gli abbiano detto che anche se gli avessero dato l'anima l'avrebbe venduto..."

LE PAROLE DI GRASSIA

https://www.labaroviola.com/grassia-attacca-nessun-dirigente-della-fiorentina-e-in-grado-di-farsi-rispettare-dal-potere-del-calcio/192596/