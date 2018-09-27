Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo...
Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Covercia...
Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Coverciano un corso speciale riservato a ex calciatori professionisti.
Nell'elenco di campioni che hanno preso parte al percorso di formazione - fra i quali spiccano i vari Pirlo, Cannavaro e l'ex viola Gilardino - c'è anche Gabriel Omar Batistuta.
Il Re Leone, con questa abilitazione, potrà guidare qualsiasi formazione giovanile (comprese le Primavera), qualsiasi squadra femminile (Serie A e Serie B inclusa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; inoltre, potrà essere tesserati come allenatore in seconda sia nella Serie A che nella Serie B maschile.
Fonte: calciomercato.com