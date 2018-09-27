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Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo...

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Covercia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 20:02
Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo... -
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Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Coverciano un corso speciale riservato a ex calciatori professionisti.

Nell'elenco di campioni che hanno preso parte al percorso di formazione - fra i quali spiccano i vari Pirlo, Cannavaro e l'ex viola Gilardino - c'è anche Gabriel Omar Batistuta.

Il Re Leone, con questa abilitazione, potrà guidare qualsiasi formazione giovanile (comprese le Primavera), qualsiasi squadra femminile (Serie A e Serie B inclusa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; inoltre, potrà essere tesserati come allenatore in seconda sia nella Serie A che nella Serie B maschile.

Fonte: calciomercato.com

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