Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo...

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori professionisti abilitati. I nove tecnici, che hanno ottenuto la qualifica UEFA A, hanno seguito negli scorsi mesi a Covercia...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2018 20:02

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