Nazione, Fiorentina a Coverciano prima di Moena: lavori di miglioramento al centro sportivo

Archiviata la stagione del ritorno in Europa dopo cinque anni, la Fiorentina è già al lavoro per costruire la prossima. Al di là del mercato ci sono diverse tappe che scandiranno l’estate della truppa di Italiano. Il raduno dei calciatori è previsto per il 5 di luglio. Possibile che qualche nazionale (gli impegni di tutti termineranno comunque entro la prima metà di giugno) possa godere di qualche giorno di permesso in più, ma nella sostanza poco cambia. Visite mediche e primi allenamenti della nuova stagione potrebbero svolgersi al Centro Tecnico di Coverciano.

La Fiorentina infatti ha sondato la disponibilità qualora non fossero terminati in tempo utile alcuni lavori di miglioramento previsti da tempo all’interno del centro sportivo. Una settimana corta a Firenze, come accadde lo scorso anno, prima di trasferirsi a Moena nella giornata di domenica 10 luglio. Il menù del ritiro è quello classico. La Fiorentina resterà in Val di Fassa per due settimane. Sono previste quattro amichevoli di difficoltà crescente (saranno ufficializzate a breve dal club) e torneranno tutte le attività con i tifosi grandi e piccini al Viola Village adiacente al campo di allenamento.Domenica 24 luglio il ritorno a Firenze, con i calciatori che verosimilmente potranno godere di qualche giorno di riposo. Non troppi, perché a quel punto la stagione sarà ad un passo dall’inizio. Gli allenamenti riprenderanno al centro sportivo con l’obiettivo puntato sul weekend del 13-14 agosto, quando comincerà il campionato.

Lo stop per il Mondiale in Qatar (le società dovranno liberare i calciatori convocati entro il 13 novembre) impone una seconda metà di agosto senza precedenti per la Fiorentina. Italiano ed i suoi ragazzi saranno in campo sei volte in due settimane, con quattro impegni di Serie A (14, 21, 28 ed il turno infrasettimanale del 31 agosto) oltre alle due partite dei Play Off di Conference League (18 l’andata ed il 25 il ritorno). Due settimane che diranno già molto sulla stagione viola, con il mercato ancora aperto (chiusura della sessione prevista il primo settembre).Altre date da cerchiare di rosso: ad inizio luglio il sorteggio del calendario di Serie A, il 2 agosto quello di Conference League (l’avversaria viola arriverà però l’11 dopo il ritorno del turno di qualificazione precedente). Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

