Gazzetta, scambio Gollini-Kouame? Non è detto, le operazioni possono essere separate

Scambio Gollini – Kouamé? Secondo La Gazzetta dello Sport, le due operazioni possono avvenire separatamente se una delle due dovesse arenarsi. Da Kouamé la Fiorentina spera di riprendere i 12 milioni in precedenza investiti per l’acquisto. Profilo che intriga la Dea.

Gollini invece non ha mai debuttato in Premier al Tottenham e quindi non verrà riscattato, così è nata la pista Fiorentina che gli consentirebbe un posto da titolare.

