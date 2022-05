La smentita dall’Argentina: “Tutto falso. La Fiorentina non è interessata a Luis Vasquez”

La Fiorentina non è interessata a Luis Vasquez. Dopo i primi rumors su un possibile interessamento da parte del club gigliato per il talento del Boca Juniors, il giornalista del TyC Sports, Gabriel Rymland, ha smentito la possibile trattativa pubblicando un post sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: “Non c’è nessuna intenzione da parte della Fiorentina di acquistare Luis Vázquez. False le informazioni che sono circolate sul presunto interesse di Burdisso, direttore sportivo del club italiano, a prendere l’attaccante”.

