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(FOTO): a Coverciano amichevole tra la Nazionale e la Fiorentina Primavera

Qualche minuto fa il profilo ufficiale Twitter del settore giovanile viola ha pubblicato un tweet che ritrae in una foto di gruppo i ragazzi di Bigica pronti per affrontare a Coverciano un’amichevole...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:51
(FOTO): a Coverciano amichevole tra la Nazionale e la Fiorentina Primavera -
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Qualche minuto fa il profilo ufficiale Twitter del settore giovanile viola ha pubblicato un tweet che ritrae in una foto di gruppo i ragazzi di Bigica pronti per affrontare a Coverciano un’amichevole contro la Nazionale di Mancini. Ecco la foto:

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