(FOTO): a Coverciano amichevole tra la Nazionale e la Fiorentina Primavera
Qualche minuto fa il profilo ufficiale Twitter del settore giovanile viola ha pubblicato un tweet che ritrae in una foto di gruppo i ragazzi di Bigica pronti per affrontare a Coverciano un’amichevole...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:51
Qualche minuto fa il profilo ufficiale Twitter del settore giovanile viola ha pubblicato un tweet che ritrae in una foto di gruppo i ragazzi di Bigica pronti per affrontare a Coverciano un’amichevole contro la Nazionale di Mancini. Ecco la foto: