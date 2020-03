La Federazione Italiana Giuoco Calcio mette a disposizione delle autorità di Firenze il Centro Tecnico Federale di Coverciano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha comunicato la decisione al sindaco fiorentino Dario Nardella che ha prontamente ringraziato: “Con questa collaborazione, la nostra città potrà contar, in tempi rapidissimi, su un vero e proprio villaggio. E’ bello pensare che la “casa azzurra” si trasformerà nella “casa della solidarietà”. Sogno una partita di beneficenza tra la Nazionale italiana e una selezione dei migliori medici “calciatori” del Paese, proprio qua a Firenze, una volta che tutto sarà finito. Ora però tutti al lavoro per sconfiggere questa terribile epidemia! Grazie azzurri!».