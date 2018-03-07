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VIDEO, L'arrivo del corpo di Davide Astori a Coverciano, una marea di tifosi viola presenti

È arrivato alle 16 a Coverciano il corpo del capitano Davide Astori dove erano presenti una marea di tifosi viola che sono in fila per l'ultimo saluto. Ecco il video dell'arrivo, dalle ore 16.30 è ape...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 17:48
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È arrivato alle 16 a Coverciano il corpo del capitano Davide Astori dove erano presenti una marea di tifosi viola che sono in fila per l'ultimo saluto. Ecco il video dell'arrivo, dalle ore 16.30 è aperta la camera ardente.

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