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Primi due giorni con la maglia azzurra per Castrovilli, ecco gli scatti più belli del talento viola

Prime due giornate in azzurro per Gaetano Castrovilli. Il talento della Fiorentina classe 97 sta vivendo un sogno per la sua prima convocazione con la nazionale azzurra. Ecco le foto dei primi due gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 19:00
Primi due giorni con la maglia azzurra per Castrovilli, ecco gli scatti più belli del talento viola -
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Prime due giornate in azzurro per Gaetano Castrovilli. Il talento della Fiorentina classe 97 sta vivendo un sogno per la sua prima convocazione con la nazionale azzurra. Ecco le foto dei primi due giorni con l'Italia per il centrocampista viola

Primi due giorni con la maglia azzurra per Castrovilli, ecco gli scatti più belli del talento viola
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