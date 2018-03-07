Da De Rossi a Belotti passando da Jovetic, ecco chi è passato a salutare Astori per l'ultima volta

Tra i primi arrivati a Coverciano c'è stato Daniele De Rossi. Il capitano della Roma molto emozionato ha salutato per l'ultima volta Davide Astori.Successivamente sono arrivati Abate e Montolivo in ra...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 19:47

Condividi