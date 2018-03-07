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Da De Rossi a Belotti passando da Jovetic, ecco chi è passato a salutare Astori per l'ultima volta

Tra i primi arrivati a Coverciano c'è stato Daniele De Rossi. Il capitano della Roma molto emozionato ha salutato per l'ultima volta Davide Astori.Successivamente sono arrivati Abate e Montolivo in ra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 19:47
Da De Rossi a Belotti passando da Jovetic, ecco chi è passato a salutare Astori per l'ultima volta -
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Tra i primi arrivati a Coverciano c'è stato Daniele De Rossi. Il capitano della Roma molto emozionato ha salutato per l'ultima volta Davide Astori.

Successivamente sono arrivati Abate e Montolivo in rappresentanza del Milan. Presente anche Jovetic.

Di giocatori dovrebbero arrivare a breve Bernardeschi, Quagliarella, Viviano, Vecino e Borja Valero tutti molto legati al giocatore. Del Torino presenti Belotti, De Silvestri, Sirigu e Ljajic.

Di ex viola si sono visti l'ex capitano Manuel Pasqual che aveva vestito la fascia prima di Gonzalo ed Astori ed anche Ciccio Graziani.

Molti anche i personaggi pubblici giunti a Coverciano, il sindaco Nardella è voluto essere presente come Matteo Renzi segretario dimissionario del PD. Sul fronte istituzionale calcistico si sono visti Costacurta, Uva, Sandreani e Collina, presidente della Commisione Arbitri della FIFA.

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