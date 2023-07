Per ora nessuna trattativa per Bonucci alla Fiorentina. Non adatto al modo di difendere viola. Rabbia tifo

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha accostato il nome di Bonucci alla Fiorentina, nulla di concreto ma la società viola è stata inserita dal quotidiano tra le opzioni del calciatore nel campionato italiano (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Una suggestione che ha scatenato la rabbia dei tifosi viola che al solo accostamento si sono indignati perchè il giocatore che è un simbolo della Juventus dentro e fuori dal campo protagonista anche di gesti molto provocatori e discutibili.

In questo momento non esiste trattativa tra la società viola e quella bianconera per il trasferimento a Firenze del difensore. Bonucci, tra l’altro, non si sposa nemmeno con il modo di difendere del tecnico Italiano che predilige la difesa alta e difensori veloci. Da aggiungere a questo che Bonucci è un classe 1987, con 36 anni sulla carta d’identità e in questo momento è in precarie condizioni fisiche, nell’ultima stagione non ha giocato quasi mai, bocciato sia per ragioni tecniche e sia per colpa degli infortuni.

La società viola, dopo la cessione di Igor al Brighton per 17 milioni di euro, sta cercando un difensore centrale di piede mancino di assoluto valore e affidabilità capace di poter giocare titolare. Un profilo che in questo momento non si adatta a quello di Leonardo Bonucci.