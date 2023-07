Gazzetta lancia la bomba: “Bonucci potrebbe andare alla Fiorentina, è tra le opzioni italiane”

Come scrive Gazzetta.it, il più celebre tra i giocatori rimasti a Torino è Leonardo Bonucci, col suo blasone da più di 500 partite in bianconero, la fascia di capitano tatuata sul braccio e la decisione di metterlo fuori rosa vecchia solo una decina di giorni, all’alba dell’ultimo anno di contratto. Leo continua a postare foto sorridenti con compagni ed ex compagni, lavora e conta di poter ribaltare una partita da tutti definita come chiusa, per rimettersi in gioco. Scartate le opzioni all’estero, restano quelle italiane, ma tutte da imbastire, dalla Lazio alla Fiorentina fino al Bologna e al Monza. Se tra le opzioni ci sono anche Cagliari e Frosinone, a loro modo sono anche più suggestive le strade che porterebbero a Sampdoria, Bari e Palermo, seppur in Serie B.

