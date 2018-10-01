Kalinic prende in giro Bonucci e gufa la Juventus su Instagram: "Complimenti per lo scudetto"

Nel tardo pomeriggio di sabato, la Juventus ha battuto per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata del campionato di Serie A. Le reti dei bianconeri sono state segnate da Mario Mandzukic, a...

Nel tardo pomeriggio di sabato, la Juventus ha battuto per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata del campionato di Serie A. Le reti dei bianconeri sono state segnate da Mario Mandzukic, autore di una doppietta, e dall’ex difensore del Milan, Leonardo Bonucci. A tal proposito, un altro ex rossonero, Nikola Kalinic, ora all’Atletico Madrid, ha così commentato il post del difensore bianconero su Instagram: “Complimenti per lo scudetto!”. Un commento che ha scatenato i commenti negativi dei tifosi milanisti e non solo...

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