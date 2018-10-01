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Kalinic prende in giro Bonucci e gufa la Juventus su Instagram: "Complimenti per lo scudetto"

Nel tardo pomeriggio di sabato, la Juventus ha battuto per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata del campionato di Serie A. Le reti dei bianconeri sono state segnate da Mario Mandzukic, a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 17:30
Kalinic prende in giro Bonucci e gufa la Juventus su Instagram: "Complimenti per lo scudetto" -
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Nel tardo pomeriggio di sabato, la Juventus ha battuto per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata del campionato di Serie A. Le reti dei bianconeri sono state segnate da Mario Mandzukic, autore di una doppietta, e dall’ex difensore del Milan, Leonardo Bonucci. A tal proposito, un altro ex rossonero, Nikola Kalinic, ora all’Atletico Madrid, ha così commentato il post del difensore bianconero su Instagram: “Complimenti per lo scudetto!”. Un commento che ha scatenato i commenti negativi dei tifosi milanisti e non solo...

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