Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, e sua moglie, Martina Maccari, hanno effettuato una donazione di circa 120mila euro all’azienda ospedaliera Città della Salute di Torino per combattere Coronavirus. La cifra sarà destinata all’acquisto di due ecografi portatili per le rianimazioni e le valutazioni dei pazienti in cura in terapia intensiva. Infine, ha voluto acquistare 50 maschere filtranti per l’ospedale di Torino.