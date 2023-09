Tutti adesso denunciano la Juventus, dopo Bonucci anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri

I guai in casa Juve non accennano a finire. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo avrebbe infatti mosso passi ufficiali e deciso di adire a vie legali nei confronti dei bianconeri per ottenere i 19,9 milioni di euro netti che ancora deve ricevere dal club torinese e che erano stati dilazionati in epoca Covid nelle due famose manovre stipendi. Il portoghese, che aveva già chiesto gli atti dell’indagine alla Procura di Torino, non ha trovato in questi mesi, a differenza di Dybala, cui spettavano 3 milioni, un accordo economico con la Juve. Ronaldo, che ha giocato tre stagioni con la maglia bianconera, è da due stagioni la nuova stella degli arabi dell’Al-Nassr.

