Panchina Fiorentina Primavera? Nazione: “Parolo il primo nome, poi Buzzegoli. Ma spunta Bonucci”

La decisone per la panchina dell’Under 20 viola spetterà a Paratici

Saranno decisive le prossime ore per la scelta definitiva del successore di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera. Ufficialmente l'area tecnica viola si era presa fino al giorno di ieri come limite massimo per individuare il profilo più giusto in grado di guidare per (almeno) le prossime due stagioni la formazione Under 20 ma la sensazione, a questo punto, è che si andrà all'inizio della prossima settimana per definire il tutto.

Il cerchio intanto, sembra essersi ristretto attorno a pochi nomi: Marco Parolo (nella scorsa stagione allenatore del Milan Under 16, col quale si è fermato ai quarti di finale dei play off scudetto, e al momento commentatore dei Mondiali per la Rsi, la tv svizzera-italiana), il fiorentino Daniele Buzzegoli (che ha da poco concluso il suo rapporto col Como Primavera, contribuendo alla promozione dei baby lariani nel campionato di Primavera 1) e la new entry - che tanto a Firenze farebbe discutere... - Leonardo Bonucci , ex bandiera della Juventus e fino a pochi mesi fa assistente di Rino Gattuso in Nazionale (ma anche Roberto Mancini, probabile futuro ct, lo starebbe cercando per il medesimo ruolo). Oltre a un mister X sullo sfondo. Quel che è certo è che la decisione finale per la panchina dell'Under-20 viola stavolta spetterà al ds Fabio Paratici, che ha voluto gestire la questione in prima persona. Lo riporta La Nazione.