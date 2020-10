Bonucci a Chiesa: “Preparati, in allenamento alla Juventus ci sarà poco da ridere”

Bonucci e Chiellini, chi meglio di loro può fare da insegnante a Chiesa. Nel ritiro dell’Italia il nuovo esterno di Pirlo s’è avvicinato a chi la Juventus l’ha vissuta per anni e continua a farlo da protagonista. Sono le prime lezioni per assaggiare a piccole dosi un po’ di juventinità dai leader dello spogliatoio. Federico ha lasciato la Fiorentina sul gong della chiusura del calciomercato e non ha fatto in tempo a vivere la sua prima giornata da bianconero con il resto della squadra. Gli impegni delle nazionali si sono messe di traverso, portando Chiesa lontanto da Torino. Ma anche a distanza c’è chi può trasmettergli cosa significa essere della Juve.

Bonucci ha scambiato risate e chiacchiere con Chiesa durante le sedute di lavoro dell’Italia e gli ha dato il benvenuto con una storia pubblicata su Instagram: “Preparati, in allenamento ci sarà poco da ridere”. Guanto di sfida lanciato a quando i due si affronteranno alla Continassa nelle partitelle di allenamento, quando Bonucci dovrà cercare di contenere l’esuberanza del giovane bianconero. Arriverà quel giorno, fino ad allora Chiesa impara e prende appunti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

